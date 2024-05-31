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Нилантьев/Милантьев Нил Милантьев/

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1818 и 1819

Дата смерти

11.12.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1818 и 1819

Отец: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Игнатий

Мать: Нилантьева / Милантьева / Полякова Васса

Бракосочетание
13.11.1836

Жена: Милантьева/Нилантьева Аксинья (Ксения) Афанасьевна

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Нилантьева / Милантьева) Фекла Милантьева/

Мать ребёнка: Милантьева/Нилантьева Аксинья (Ксения) Афанасьевна

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
21.03.1848

Дочь: (Милантьева) Дарья

Мать ребёнка: Милантьева/Нилантьева Аксинья (Ксения) Афанасьевна

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
14.07.1849

Дочь: (Нилантьева / Милантьева) Федосья Милантьева/

Мать ребёнка: Милантьева/Нилантьева Аксинья (Ксения) Афанасьевна

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Нилантьева / Милантьева) Прасковья Милантьева/

Мать ребёнка: Милантьева/Нилантьева Аксинья (Ксения) Афанасьевна

Смерть
11.12.1895
Борисово, Дмитровский, Московская область
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно
Борисово, Дмитровский, Московская область

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