Нилантьев/Милантьев Нил Милантьев/
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1818 и 1819
Дата смерти11.12.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1818 и 1819
Бракосочетание
13.11.1836
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Нилантьева / Милантьева) Фекла Милантьева/
Мать ребёнка: Милантьева/Нилантьева Аксинья (Ксения) Афанасьевна
Рождение ребёнка
21.03.1848
Дочь: (Милантьева) Дарья
Мать ребёнка: Милантьева/Нилантьева Аксинья (Ксения) Афанасьевна
Рождение ребёнка
14.07.1849
Дочь: (Нилантьева / Милантьева) Федосья Милантьева/
Мать ребёнка: Милантьева/Нилантьева Аксинья (Ксения) Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1856
Смерть
11.12.1895
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно