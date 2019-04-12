Напрейкова (Прудникова) Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1961
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1961
Отец: Прудников Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Напрейкова (Напрейков) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Напрейков Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1990
Сын: Напрейков Александр
Отец ребёнка: Напрейков Василий Иванович
Горки, Беларусь
Смерть
Неизвестно
Похороны
15.10.2017