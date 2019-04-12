Напрейкова (Прудникова) Галина Владимировна 12.04.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Напрейкова (Прудникова) Галина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1961

Отец: Прудников Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Напрейкова (Напрейков) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Напрейков Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Напрейков Василий Иванович

Рождение ребёнка
22.08.1990

Сын: Напрейков Александр

Отец ребёнка: Напрейков Василий Иванович

Горки, Беларусь
Смерть
Неизвестно
Похороны
15.10.2017

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