Кондратьев Афанасий Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Афанасий Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Семенов Кондратий

Мать: Петрова Феодосья

Смерть
1942
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