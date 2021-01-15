Савеленко Порфирий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Савеленко Юрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1935
Дочь: Кузнецова Ольга Порфирьевна
Мать ребёнка: Савеленко Елена Амбросиевна
Украина
Рождение ребёнка
12.02.1942
Сын: Савеленко Григорий Трифонович
Мать ребёнка: Савеленко Елена Амбросиевна
Рождение ребёнка
Около 14.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савеленко Елена Амбросиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савеленко Елена Амбросиевна
Смерть
1943