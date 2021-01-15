Савеленко Порфирий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савеленко Порфирий Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
1942 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Савеленко Юрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1935

Дочь: Кузнецова Ольга Порфирьевна

Мать ребёнка: Савеленко Елена Амбросиевна

Украина
Рождение ребёнка
12.02.1942

Сын: Савеленко Григорий Трифонович

Мать ребёнка: Савеленко Елена Амбросиевна

Рождение ребёнка
Около 14.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савеленко Елена Амбросиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савеленко Елена Амбросиевна

Смерть
1943
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