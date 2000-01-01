Бадерниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадерниса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамсиниса Миннегараевна

Отец ребёнка: Миннегарай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миннегараев Минначтин Миннегараевич

Отец ребёнка: Миннегарай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миннегараев Салимгарай Миннегараевич

Отец ребёнка: Миннегарай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давлетгарай Миннегараевич

Отец ребёнка: Миннегарай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миннегарай

Смерть
Неизвестно
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