Бадерниса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамсиниса Миннегараевна
Отец ребёнка: Миннегарай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миннегараев Минначтин Миннегараевич
Отец ребёнка: Миннегарай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миннегараев Салимгарай Миннегараевич
Отец ребёнка: Миннегарай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давлетгарай Миннегараевич
Отец ребёнка: Миннегарай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миннегарай
Смерть
Неизвестно