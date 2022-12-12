Дейер Пётр Антонович
Место рождения
Дата рождения20.01.1832
Дата смерти28.07.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1852 по 1866
Место жительства
С 1866 по 1877
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1877 по 1911
Смерть
28.07.1911