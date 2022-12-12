Дейер Пётр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дейер Пётр Антонович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

20.01.1832

Дата смерти

28.07.1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1852 по 1866
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1866 по 1877
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1877 по 1911
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
28.07.1911
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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