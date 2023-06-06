Зюлейха
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мухитдинова Асланзямал
Отец ребёнка: Бикмаметов Мухитдин
Рождение ребёнка
1831
Сын: Мухитдинов Миндубай
Отец ребёнка: Бикмаметов Мухитдин
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Мухитдинова Фатима
Отец ребёнка: Бикмаметов Мухитдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бикмаметов Мухитдин
Место жительства
Неизвестно
Нижнее Абдулово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно