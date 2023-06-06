Зюлейха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зюлейха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мухитдинова Асланзямал

Отец ребёнка: Бикмаметов Мухитдин

Рождение ребёнка
1831

Сын: Мухитдинов Миндубай

Отец ребёнка: Бикмаметов Мухитдин

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Мухитдинова Фатима

Отец ребёнка: Бикмаметов Мухитдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бикмаметов Мухитдин

Место жительства
Неизвестно
Нижнее Абдулово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно