Кузнецова (Елясина) Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.08.1893
Дата смертиПосле 21.09.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1893
Крещение
12.08.1893
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Троицкий собор Ставрополя
Бракосочетание
10.11.1913
Поручители по жениху: Сыромятников и Яков Кузнецов (неоднозначно) По невесте: Матвей Елясин (неоднозначно) и Гараев
Рождение ребёнка
02.07.1917
Сын: Кузнецов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
21.09.1918
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 21.09.1918