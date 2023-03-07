Кузнецова (Елясина) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Елясина) Прасковья Васильевна

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.08.1893

Дата смерти

После 21.09.1918

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1893

Отец: Елясин Василий Прокопьевич

Мать: Елясина Татьяна Фаддеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
12.08.1893
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Троицкий собор Ставрополя
Бракосочетание
10.11.1913

Муж: Кузнецов Василий Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Сыромятников и Яков Кузнецов (неоднозначно) По невесте: Матвей Елясин (неоднозначно) и Гараев
Рождение ребёнка
02.07.1917

Сын: Кузнецов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.09.1918

Сын: Кузнецов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 21.09.1918
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