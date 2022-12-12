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Толкачева Гликерия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Толкачев Матвей Иванович

Отец ребёнка: Толкачев Иван Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Толкачева Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Толкачев Иван Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Толкачев Яков Иванович

Отец ребёнка: Толкачев Иван Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Толкачева Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Толкачев Иван Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Толкачева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Толкачев Иван Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Толкачев Степан Иванович

Отец ребёнка: Толкачев Иван Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Толкачев Петр Иванович

Отец ребёнка: Толкачев Иван Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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