Толкачева Гликерия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Толкачев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Толкачева Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Толкачев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Толкачев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Толкачева Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Толкачев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Толкачева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Толкачев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Толкачев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Толкачев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно