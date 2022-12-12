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Сагайдак Павел Каленикович

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

04.11.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1859

Отец: Сагайдак Каленик Васильевич

Мать: Сагайдак Иулиания Ивановна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-R725 10.01.1881 выдано свидетельство о рождении №4.
Крещение
04.11.1859
Носовка, Чернігівська область
Преображенская церковь
Рождение ребёнка
08.12.1881

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3T-36QT
Рождение ребёнка
15.01.1887

Дочь: Ксения Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQM-BLQP
Рождение ребёнка
01.12.1889

Дочь: Варвара Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3L-NP75
Рождение ребёнка
02.10.1892

Дочь: Иустиния Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-ZMG5
Рождение ребёнка
15.07.1895

Дочь: Ольга Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQD-91KM
Рождение ребёнка
25.01.1898

Сын: Сагайдак Григорий Павлович

Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ8-BSM8
Рождение ребёнка
11.03.1901

Сын: Сагайдак Евфимий Павлович

Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-X1BZ
Рождение ребёнка
10.10.1902

Дочь: Евлампия Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-CJ1C
Смерть
Неизвестно
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