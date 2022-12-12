Сагайдак Павел Каленикович
Место рождения
Дата рождения04.11.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
04.11.1859
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-R725 10.01.1881 выдано свидетельство о рождении №4.
Крещение
04.11.1859
Преображенская церковь
Рождение ребёнка
08.12.1881
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3T-36QT
Рождение ребёнка
15.01.1887
Дочь: Ксения Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQM-BLQP
Рождение ребёнка
01.12.1889
Дочь: Варвара Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3L-NP75
Рождение ребёнка
02.10.1892
Дочь: Иустиния Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-ZMG5
Рождение ребёнка
15.07.1895
Дочь: Ольга Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQD-91KM
Рождение ребёнка
25.01.1898
Сын: Сагайдак Григорий Павлович
Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ8-BSM8
Рождение ребёнка
11.03.1901
Сын: Сагайдак Евфимий Павлович
Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-X1BZ
Рождение ребёнка
10.10.1902
Дочь: Евлампия Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-CJ1C
Смерть
Неизвестно