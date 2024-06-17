Зинченко Максим Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зинченко Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинченко Татьяна

Попал в плен (военное)
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1937

Сын: Зинченко Владимир Максимович

Мать ребёнка: Зинченко Татьяна

Смерть
Неизвестно

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