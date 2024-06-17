Зинченко Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинченко Татьяна
Попал в плен (военное)
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1937
Сын: Зинченко Владимир Максимович
Мать ребёнка: Зинченко Татьяна
Смерть
Неизвестно