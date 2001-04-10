Митряшкин Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митряшкин Максим

Место рождения

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.04.2001

Дата смерти

Около 10.04.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.2001

Отец: не указан

Мать: не указана

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Около 10.04.2001
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)