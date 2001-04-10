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Митряшкин Максим
Митряшкин Максим
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Место рождения
Елабуга
, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
10.04.2001
Дата смерти
Около 10.04.2001
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.2001
Отец: не указан
Мать: не указана
Елабуга
, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Около 10.04.2001
Елабуга
, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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