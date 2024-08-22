Быкова Надежда Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыкова Надежда Ермолаева

Быкова Надежда Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1863 ст.

Сын: Быков Владимир Осипов

Отец ребёнка: Осип Матвеев Быков

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Отец временнообязанный крестьянин деревни Максимовки Восприемники: Мензелинской инвалидной команды рядовой Ефим Иванов Рязанский и государственная крестьянская жена Мария Артемьевна Коновалова
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.