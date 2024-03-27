(Рызванова) Гульбагида (Губейда) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рызванова) Гульбагида (Губейда)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Фатхуллин Айзятулла

Отец ребёнка: Абзяев Фатхулла

д.Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1836

Сын: Фатхуллин Салахетдин

Отец ребёнка: Абзяев Фатхулла

д.Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1839

Сын: Фатхуллин Бедретдин

Отец ребёнка: Абзяев Фатхулла

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Гулямдям

Отец ребёнка: Абзяев Фатхулла

д.Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно
д.Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губ.
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