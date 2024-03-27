(Рызванова) Гульбагида (Губейда)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1834
Сын: Фатхуллин Айзятулла
Отец ребёнка: Абзяев Фатхулла
д.Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1836
Сын: Фатхуллин Салахетдин
Отец ребёнка: Абзяев Фатхулла
д.Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1839
Сын: Фатхуллин Бедретдин
Отец ребёнка: Абзяев Фатхулла
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Гулямдям
Отец ребёнка: Абзяев Фатхулла
д.Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно
д.Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губ.