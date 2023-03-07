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Федор Петров

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Петр Иванов

Мать: Афимья Исаева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Варвара Федорова

Мать ребёнка: Дарья

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Агафья Федорова

Мать ребёнка: Дарья

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Дарья

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Макар Федоров

Мать ребёнка: Дарья

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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