Федор Петров
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Петр Иванов
Мать: Афимья Исаева
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Варвара Федорова
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Агафья Федорова
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1815
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1821
Сын: Макар Федоров
Мать ребёнка: Дарья
Смерть
Неизвестно