Гурьянова Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.07.1927
Сын: Морточкин Валерий Александрович
Отец ребёнка: Морточкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1930
Дочь: Костина Эльвира Александровна
Отец ребёнка: Морточкин Александр Иванович
Бракосочетание
06.03.1955
Смерть
Неизвестно