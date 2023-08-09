Гурьянова Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянова Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1927

Сын: Морточкин Валерий Александрович

Отец ребёнка: Морточкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1930

Дочь: Костина Эльвира Александровна

Отец ребёнка: Морточкин Александр Иванович

Бракосочетание
06.03.1955

Муж: Морточкин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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