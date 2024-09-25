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Яков Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1835

Дата смерти

До 1863

Пол

Мужской

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835

Отец: Пудовкин Ефрем Стефанович

Мать: Пераскева Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пудовкин Савелий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Александровна

Рождение ребёнка
04.04.1858 ст.

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Матрона Александровна

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-7LXN?wc=QGZ2-P31%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588887140&cc=1931806&i=6
Рождение ребёнка
23.09.1860 ст.

Сын: Пудовкин Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Матрона Александровна

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
До 1863
Рождение ребёнка
03.01.1863 ст.

Сын: Савва Яковлевич

Мать ребёнка: Матрона Александровна

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z9-QZ4H?i=1&wc=QGTG-HDZ%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589605496&cc=1931806

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