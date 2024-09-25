Яков Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1835
Дата смертиДо 1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835
Отец: Пудовкин Ефрем Стефанович
Мать: Пераскева Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пудовкин Савелий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Александровна
Рождение ребёнка
04.04.1858 ст.
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Матрона Александровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-7LXN?wc=QGZ2-P31%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588887140&cc=1931806&i=6
Рождение ребёнка
23.09.1860 ст.
Мать ребёнка: Матрона Александровна
Смерть
До 1863
Рождение ребёнка
03.01.1863 ст.
Сын: Савва Яковлевич
Мать ребёнка: Матрона Александровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z9-QZ4H?i=1&wc=QGTG-HDZ%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589605496&cc=1931806