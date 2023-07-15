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Устюжанинова Яна Станиславовна
Устюжанинова Яна Станиславовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Устюжанинов Станислав Эдаурдович
1966 г.р.
Мать
Калинина Елена Геннадьевна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
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ЯУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Устюжанинов Станислав Эдаурдович
Мать:
Калинина Елена Геннадьевна
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