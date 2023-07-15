Устюжанинова Яна Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанинова Яна Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯУ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устюжанинов Станислав Эдаурдович

Мать: Калинина Елена Геннадьевна