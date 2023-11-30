Вдонины Марк Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1775
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Вдонины Евдоким Титович
Мать: не указана
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Вдонины 1834 Афанасий Евдокимович Вдонин 56 лет Афанасия сыновья Андрей и Федул умерли в 1829г Федулов сын Филипп 8 лет Афанасия третий сын Николай 17 лет Афанасия п... Показать все
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: не указана
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Вдонины 1834 Афанасий Евдокимович Вдонин 56 лет Афанасия сыновья Андрей и Федул умерли в 1829г Федулов сын Филипп 8 лет Афанасия третий сын Николай 17 лет Афанасия п... Показать все
Место жительства
1834
Оренбургская губерния, , Бузулукский уезд, Россия
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Вдонины 1834 Афанасий Евдокимович Вдонин 56 лет Афанасия сыновья Андрей и Федул умерли в 1829г Федулов сын Филипп 8 лет Афанасия третий сын Николай 17 лет Афанасия п... Показать все