Вдонины Марк Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдонины Марк Евдокимович

Место рождения

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1775

Пол

Мужской

Отец

1748 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Вдонины Евдоким Титович

Мать: не указана

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Вдонины 1834 Афанасий Евдокимович Вдонин 56 лет Афанасия сыновья Андрей и Федул умерли в 1829г Федулов сын Филипп 8 лет Афанасия третий сын Николай 17 лет Афанасия п... Показать все
Рождение ребёнка
1813

Сын: Вдонины Алексей Маркович

Мать ребёнка: не указана

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Вдонины 1834 Афанасий Евдокимович Вдонин 56 лет Афанасия сыновья Андрей и Федул умерли в 1829г Федулов сын Филипп 8 лет Афанасия третий сын Николай 17 лет Афанасия п... Показать все
Место жительства
1834
Оренбургская губерния, , Бузулукский уезд, Россия
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Вдонины 1834 Афанасий Евдокимович Вдонин 56 лет Афанасия сыновья Андрей и Федул умерли в 1829г Федулов сын Филипп 8 лет Афанасия третий сын Николай 17 лет Афанасия п... Показать все
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