Якубовская (Асанович) Зульфия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубовский Ибрагим
Отец ребёнка: Якубовский ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубовский Александр
Отец ребёнка: Якубовский ? ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якубовский ? ?
Смерть
Неизвестно