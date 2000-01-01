Якубовская (Асанович) Зульфия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовская (Асанович) Зульфия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубовский Ибрагим

Отец ребёнка: Якубовский ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубовский Александр

Отец ребёнка: Якубовский ? ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубовский ? ?

Смерть
Неизвестно
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