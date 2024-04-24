Алексей Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Никифор Никифоров

Мать: Агафья Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Тимофеева

Рождение ребёнка
22.12.1787

Дочь: Настасья Алексеева

Мать ребёнка: Пелагея Тимофеева

Рождение ребёнка
?.03.1795

Сын: Данила Алексеев

Мать ребёнка: Пелагея Тимофеева

Смерть
Неизвестно

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