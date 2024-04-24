Алексей Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Никифор Никифоров
Мать: Агафья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
22.12.1787
Дочь: Настасья Алексеева
Мать ребёнка: Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
?.03.1795
Сын: Данила Алексеев
Мать ребёнка: Пелагея Тимофеева
Смерть
Неизвестно