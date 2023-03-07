Оглоблина Устинья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Екатерина Леонтьевна
Отец ребёнка: Оглоблин Леонтий Семенович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Акилина Леонтьевна
Отец ребёнка: Оглоблин Леонтий Семенович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Прасковья Леонтьевна
Отец ребёнка: Оглоблин Леонтий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно