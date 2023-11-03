Ковалева Клара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1936
Рождение ребёнка
16.06.1961
Дочь: Полежаева Анна Владимировна
Отец ребёнка: Ковалев Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
07.12.1966
Сын: Ковалёв Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Ковалев Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
13.05.1974
Сын: Ковалев Илья Владимирович
Отец ребёнка: Ковалев Владимир Алексеевич