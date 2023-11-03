Ковалева Клара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалева Клара Николаевна

Ковалева Клара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1936

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1936

Отец: Чижиков Николай Александрович

Мать: Чижикова Александра Прокопьевна

Рождение ребёнка
16.06.1961

Дочь: Полежаева Анна Владимировна

Отец ребёнка: Ковалев Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
07.12.1966

Сын: Ковалёв Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Ковалев Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
13.05.1974

Сын: Ковалев Илья Владимирович

Отец ребёнка: Ковалев Владимир Алексеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close