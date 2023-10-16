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Графена Зиновьевна
Графена Зиновьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1851
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Зиновий Никанорович
1829 г.р.
Мать
Анна Игнатьевна
1828 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец:
Зиновий Никанорович
Мать:
Анна Игнатьевна
Смерть
Неизвестно
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