Евдокия Прохоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1863 ст.

Дочь: Нефёдова Гликерия Леонтьевна (Львовна)

Отец ребёнка: не указан

Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
незаконнорожденная, дочь солдатки. 02.09.1888 г. крестила Марфу Васильевну
Смерть
Неизвестно

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