Евдокия Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1863 ст.
Дочь: Нефёдова Гликерия Леонтьевна (Львовна)
Отец ребёнка: не указан
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
незаконнорожденная, дочь солдатки. 02.09.1888 г. крестила Марфу Васильевну
Смерть
Неизвестно