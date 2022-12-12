Старицына (Попова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старицына (Попова) Анна Николаевна

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Место рождения

Оловянная, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

05.03.1932

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Оловянная, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.01.1957

Дочь: Бакумовская Елена Александровна

Отец ребёнка: Старицын Александр Константинович

Рождение ребёнка
29.04.1958

Сын: Старицын Николай Александрович

Отец ребёнка: Старицын Александр Константинович

Буйлэсан, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
30.09.1960

Дочь: Осипова Вера Александровна

Отец ребёнка: Старицын Александр Константинович

Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.05.1968

Сын: Старицын Игорь Александрович

Отец ребёнка: Старицын Александр Константинович

Буйлэсан, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старицын Александр Константинович

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