Старицына (Попова) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения05.03.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1957
Дочь: Бакумовская Елена Александровна
Отец ребёнка: Старицын Александр Константинович
Рождение ребёнка
29.04.1958
Сын: Старицын Николай Александрович
Отец ребёнка: Старицын Александр Константинович
Рождение ребёнка
30.09.1960
Дочь: Осипова Вера Александровна
Отец ребёнка: Старицын Александр Константинович
Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.05.1968
Сын: Старицын Игорь Александрович
Отец ребёнка: Старицын Александр Константинович
Бракосочетание
Неизвестно