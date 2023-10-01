Виноградова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1973
Сын: Виноградов Олег Валентинович
Отец ребёнка: Виноградов Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Николай Валентинович
Отец ребёнка: Виноградов Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Николай Валентинович
Отец ребёнка: не указан