Никитина Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина Вера

Никитина Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1854

Сын: Паньшин Петр Исаевич

Отец ребёнка: Паньшин Исаия Флоров

Новопаньшино, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1862

Сын: Паньшин Максим Исаевич

Отец ребёнка: Паньшин Исаия Флоров

Рождение ребёнка
11.01.1872

Сын: Паньшин Афанасий Исаевич

Отец ребёнка: Паньшин Исаия Флоров

Новопаньшино, Горноуральский, Свердловская область
Работа или профессия
Неизвестно
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