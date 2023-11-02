Никитина Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1854
Сын: Паньшин Петр Исаевич
Отец ребёнка: Паньшин Исаия Флоров
Рождение ребёнка
13.08.1862
Отец ребёнка: Паньшин Исаия Флоров
Рождение ребёнка
11.01.1872
Отец ребёнка: Паньшин Исаия Флоров
Работа или профессия
Неизвестно