Красильников Григорий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильников Григорий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
По 1908
Екатериновка, Мантуровский муниципальный район, Курская область
учитель
Работа или профессия
С 1909 по 1913
Дубиновка, Советский муниципальный район, Курская область
учитель
Работа или профессия
С 1913 по 1917
Марица, Льговский муниципальный район, Курская область
дьякон
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Духовская Софья Алипиевна

Смерть
Неизвестно
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