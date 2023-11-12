Красильников Григорий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
По 1908
Екатериновка, Мантуровский муниципальный район, Курская область
учитель
Работа или профессия
С 1909 по 1913
Дубиновка, Советский муниципальный район, Курская область
учитель
Работа или профессия
С 1913 по 1917
Марица, Льговский муниципальный район, Курская область
дьякон
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно