Михайлов Лаврентий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908 ст.
Дата смерти09.03.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908 ст.
Отец: Михайлов Кирилл Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1934
Сын: Михайлов Александр Лаврентьевич
Мать ребёнка: Михайлова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Михайлов Алексей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Михайлова Дарья Николаевна
Смерть
09.03.1942