Михайлов Лаврентий Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Лаврентий Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908 ст.

Дата смерти

09.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908 ст.

Отец: Михайлов Кирилл Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1934

Сын: Михайлов Александр Лаврентьевич

Мать ребёнка: Михайлова Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Михайлов Алексей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Михайлова Дарья Николаевна

Смерть
09.03.1942
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