Михеев Стефан Никифорович
Место рождениядеревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Михеев Никифор Иоакимович
Мать: не указана
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Место жительства
Неизвестно
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно