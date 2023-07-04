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Михеев Стефан Никифорович

Место рождения

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михеев Никифор Иоакимович

Мать: не указана

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Место жительства
Неизвестно
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно