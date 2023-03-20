Маланьина Агапия Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маланьина Агапия Космина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1885

Сын: Маланьин Захарий Николаевич

Отец ребёнка: Маланьин Николай Стефанов

Рождение ребёнка
25.07.1893

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Маланьин Николай Стефанов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.12.1894

Сын: Маланьин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Маланьин Николай Стефанов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1897

Сын: Маланьин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Маланьин Николай Стефанов

Рождение ребёнка
06.11.1900

Сын: Маланьин Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Маланьин Николай Стефанов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.03.1902 ст.

Сын: Маланьин Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Маланьин Николай Стефанов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.01.1905

Дочь: Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Маланьин Николай Стефанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маланьин Николай Стефанов

Смерть
Неизвестно
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