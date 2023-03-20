Маланьина Агапия Космина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1885
Сын: Маланьин Захарий Николаевич
Отец ребёнка: Маланьин Николай Стефанов
Рождение ребёнка
25.07.1893
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Маланьин Николай Стефанов
Рождение ребёнка
12.12.1894
Отец ребёнка: Маланьин Николай Стефанов
Рождение ребёнка
05.08.1897
Сын: Маланьин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Маланьин Николай Стефанов
Рождение ребёнка
06.11.1900
Сын: Маланьин Иоанн Николаевич
Отец ребёнка: Маланьин Николай Стефанов
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.03.1902 ст.
Сын: Маланьин Иоанн Николаевич
Отец ребёнка: Маланьин Николай Стефанов
Рождение ребёнка
19.01.1905
Дочь: Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Маланьин Николай Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно