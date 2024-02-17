Ruduža/Rudusch Maddaļa
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1842
Рождение ребёнка
03.08.1846
Дочь: Mahre Rudusch/
Отец ребёнка: Rudužs/rudusch Andrievs Rudusch/
Рождение ребёнка
1850
Сын: Rudužs/rudusch Jānis Rudusch/
Отец ребёнка: Rudužs/rudusch Andrievs Rudusch/
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Anna Rudusch/
Отец ребёнка: Rudužs/rudusch Andrievs Rudusch/
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Maija Rudusch/
Отец ребёнка: Rudužs/rudusch Andrievs Rudusch/
Смерть
Неизвестно