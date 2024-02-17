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Ruduža/Rudusch Maddaļa

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1842

Муж: Rudužs/rudusch Andrievs Rudusch/

Рождение ребёнка
03.08.1846

Дочь: Mahre Rudusch/

Отец ребёнка: Rudužs/rudusch Andrievs Rudusch/

Рождение ребёнка
1850

Сын: Rudužs/rudusch Jānis Rudusch/

Отец ребёнка: Rudužs/rudusch Andrievs Rudusch/

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Anna Rudusch/

Отец ребёнка: Rudužs/rudusch Andrievs Rudusch/

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Maija Rudusch/

Отец ребёнка: Rudužs/rudusch Andrievs Rudusch/

Смерть
Неизвестно
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