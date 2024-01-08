Плетнева Минадора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плетнев Яков Александрович
Отец ребёнка: Плетнев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плетнева Мария Александровна
Отец ребёнка: Плетнев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карченко (Плетнева) Александра Александровна
Отец ребёнка: Плетнев Александр
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Рычкова (Плетнева) Серафима Александровна
Отец ребёнка: Плетнев Александр
Смерть
Неизвестно