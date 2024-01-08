Плетнева Минадора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнева Минадора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плетнев Яков Александрович

Отец ребёнка: Плетнев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плетнева Мария Александровна

Отец ребёнка: Плетнев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карченко (Плетнева) Александра Александровна

Отец ребёнка: Плетнев Александр

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Рычкова (Плетнева) Серафима Александровна

Отец ребёнка: Плетнев Александр

Смерть
Неизвестно

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