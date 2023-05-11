Пузанов Павел Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пузанов Ефим Дмитриев
Мать: Пузанова Гликерия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пузанов Иван Павлов
Мать ребёнка: Пузанова Анисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пузанова Анисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пузанова Анисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пузанова Анисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пузанова Анисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пузанова Анисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пузанов Потап Павлов
Мать ребёнка: Пузанова Анисия
Смерть
Неизвестно