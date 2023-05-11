Пузанов Павел Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанов Павел Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пузанов Ефим Дмитриев

Мать: Пузанова Гликерия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузанов Иван Павлов

Мать ребёнка: Пузанова Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузанов Василий Павлов

Мать ребёнка: Пузанова Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузанов Сергей Павлов

Мать ребёнка: Пузанова Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузанов Тимофей Павлов

Мать ребёнка: Пузанова Анисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузанова Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузанов Полиехт Павлов

Мать ребёнка: Пузанова Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузанов Потап Павлов

Мать ребёнка: Пузанова Анисия

Смерть
Неизвестно