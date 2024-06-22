Колпакова Агафья Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Сын: Колпаков Евфимий Феодотов
Отец ребёнка: Колпаков Феодот Петров
Рождение ребёнка
15.07.1904
Дочь: (Колпакова) Мария Феодотова
Отец ребёнка: Колпаков Феодот Петров
Рождение ребёнка
21.10.1906
Дочь: (Колпакова) Параскева Феодотова
Отец ребёнка: Колпаков Феодот Петров
Рождение ребёнка
11.02.1909
Дочь: (Колпакова) Евфросиния Феодотова
Отец ребёнка: Колпаков Феодот Петров
Рождение ребёнка
20.04.1910
Сын: Колпаков Георгий Феодотов
Отец ребёнка: Колпаков Феодот Петров
Рождение ребёнка
08.03.1912
Сын: Колпаков Алексей Феодотов
Отец ребёнка: Колпаков Феодот Петров
Рождение ребёнка
04.01.1916
Сын: Колпаков Иоанн
Отец ребёнка: не указан