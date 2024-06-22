Колпакова Агафья Афанасьева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпакова Агафья Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпаков Феодот Петров

Рождение ребёнка
1901

Сын: Колпаков Евфимий Феодотов

Отец ребёнка: Колпаков Феодот Петров

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1904

Дочь: (Колпакова) Мария Феодотова

Отец ребёнка: Колпаков Феодот Петров

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1906

Дочь: (Колпакова) Параскева Феодотова

Отец ребёнка: Колпаков Феодот Петров

Рождение ребёнка
11.02.1909

Дочь: (Колпакова) Евфросиния Феодотова

Отец ребёнка: Колпаков Феодот Петров

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1910

Сын: Колпаков Георгий Феодотов

Отец ребёнка: Колпаков Феодот Петров

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1912

Сын: Колпаков Алексей Феодотов

Отец ребёнка: Колпаков Феодот Петров

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1916

Сын: Колпаков Иоанн

Отец ребёнка: не указан

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния

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