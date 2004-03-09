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Аржанухин Василий Иванович

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Место рождения

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия

Дата рождения

06.03.1917

Дата смерти

02.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1917

Отец: Аржанухин Иван Леонтиевич

Мать: Анна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
15.07.1937

Дочь: Аржанухина Александра Васильевна

Мать ребёнка: Аржанухина Анна Ивановна

Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аржанухина Анна Ивановна

Смерть
02.08.1942
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