Аржанухин Василий Иванович
Место рожденияСело Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Дата рождения06.03.1917
Дата смерти02.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1917
Отец: Аржанухин Иван Леонтиевич
Мать: Анна
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
15.07.1937
Дочь: Аржанухина Александра Васильевна
Мать ребёнка: Аржанухина Анна Ивановна
Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аржанухина Анна Ивановна
Смерть
02.08.1942