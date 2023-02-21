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Черников Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1960

Отец: Черников Василий Прокопьевич

Мать: Алефтина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черников Степан Николаевия

Мать ребёнка: Каткова Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черников Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Каткова Татьяна Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каткова Татьяна Юрьевна

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