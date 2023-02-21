Черников Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1960
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1960
Отец: Черников Василий Прокопьевич
Мать: Алефтина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черников Степан Николаевия
Мать ребёнка: Каткова Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черников Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Каткова Татьяна Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каткова Татьяна Юрьевна