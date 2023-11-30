Остапенко (Ткаченкова) Агафия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1765
Покровская ц.
Рождение ребёнка
21.08.1770
Дочь: Васса Кузьминична
Отец ребёнка: Остапенко Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Остапенко Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Остапенко Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Остапенко Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
13.08.1779
Отец ребёнка: Остапенко Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Ксения Кузьминична
Отец ребёнка: Остапенко Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Остапенко Кузьма Григорьевич
Смерть
Неизвестно