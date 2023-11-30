Остапенко (Ткаченкова) Агафия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остапенко (Ткаченкова) Агафия Дмитриевна

Место рождения

Шпилевка, Сумська область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Шпилевка, Сумська область
Бракосочетание
06.11.1765

Муж: Остапенко Кузьма Григорьевич

Шпилевка, Сумська область
Покровская ц.
Рождение ребёнка
21.08.1770

Дочь: Васса Кузьминична

Отец ребёнка: Остапенко Кузьма Григорьевич

Шпилевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Остапенко Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Остапенко Кузьма Григорьевич

Шпилевка, Сумська область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Остапенко Савва Кузьмич

Отец ребёнка: Остапенко Кузьма Григорьевич

Шпилевка, Сумська область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Остапенко Кузьма Григорьевич

Шпилевка, Сумська область
Рождение ребёнка
13.08.1779

Сын: Остапенко Максим Кузьмич

Отец ребёнка: Остапенко Кузьма Григорьевич

Шпилевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Ксения Кузьминична

Отец ребёнка: Остапенко Кузьма Григорьевич

Шпилевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Остапенко Савва Кузьмич

Отец ребёнка: Остапенко Кузьма Григорьевич

Шпилевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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