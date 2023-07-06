Трофимова (Краснова) Александра Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Краснова) Александра Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1938

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1971

Сын: Трофимов Вячелав Иванович

Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
29.09.1973

Сын: Трофимов Николай Иванович

Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1976

Сын: Трофимов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Владимирова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович