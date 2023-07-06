Трофимова (Краснова) Александра Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1971
Сын: Трофимов Вячелав Иванович
Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
29.09.1973
Сын: Трофимов Николай Иванович
Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1976
Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Владимирова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович