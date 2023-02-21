Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1926

Дочь: Папина Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Папин Яков Сергеевич

Подвигаловка, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папин Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Папин Яков Сергеевич

Подвигаловка, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Папина Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Папин Яков Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Папина Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Папин Яков Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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