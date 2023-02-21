Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1926
Дочь: Папина Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Папин Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Папин Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Папина Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Папин Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Папина Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Папин Яков Сергеевич
Смерть
Неизвестно