Никита Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Иван Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Осип Никитин

Мать ребёнка: Неонила

Рождение ребёнка
1814

Сын: Алексей Никитин

Мать ребёнка: Неонила

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Христинья Никитина

Мать ребёнка: Неонила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила

Смерть
Неизвестно
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