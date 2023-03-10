Никита Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Иван Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Осип Никитин
Мать ребёнка: Неонила
Рождение ребёнка
1814
Сын: Алексей Никитин
Мать ребёнка: Неонила
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Христинья Никитина
Мать ребёнка: Неонила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила
Смерть
Неизвестно