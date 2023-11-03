Леонтьева (Шишкина) Дарья Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Шишкин Мирон Алексеев
Мать: Шишкина Наталья Филипова
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Деревнина Анастасия Афанасьева
Отец ребёнка: Леонтьев Афанасий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Ирина Афанасьева
Отец ребёнка: Леонтьев Афанасий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Лукерья Афанасьева
Отец ребёнка: Леонтьев Афанасий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1775
Отец ребёнка: Леонтьев Афанасий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Анастасия 2 Афанасьева
Отец ребёнка: Леонтьев Афанасий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Леонтьев Терентий Афанасьев
Отец ребёнка: Леонтьев Афанасий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Марфа Афанасьева
Отец ребёнка: Леонтьев Афанасий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно