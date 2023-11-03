Леонтьева (Шишкина) Дарья Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (Шишкина) Дарья Миронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Шишкин Мирон Алексеев

Мать: Шишкина Наталья Филипова

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Деревнина Анастасия Афанасьева

Отец ребёнка: Леонтьев Афанасий Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Ирина Афанасьева

Отец ребёнка: Леонтьев Афанасий Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Лукерья Афанасьева

Отец ребёнка: Леонтьев Афанасий Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Леонтьев Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Леонтьев Афанасий Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Анастасия 2 Афанасьева

Отец ребёнка: Леонтьев Афанасий Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Леонтьев Терентий Афанасьев

Отец ребёнка: Леонтьев Афанасий Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Марфа Афанасьева

Отец ребёнка: Леонтьев Афанасий Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Афанасий Михайлов

Смерть
Неизвестно
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