Язепчик (Ленковец) Мария
Место рожденияМалая Быховщина, Беларусь
Дата рождения1877
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Малая Быховщина, Беларусь
Рождение ребёнка
1906
Сын: Язепчик Александр
Отец ребёнка: Язепчик Федор
Малая Быховщина, Беларусь
Смерть
1950
Малая Быховщина, Беларусь
Похороны
Неизвестно
Малая Быховщина, Беларусь