Язепчик (Ленковец) Мария 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Язепчик (Ленковец) Мария

Место рождения

Малая Быховщина, Беларусь

Дата рождения

1877

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Быховщина, Беларусь
Рождение ребёнка
1906

Сын: Язепчик Александр

Отец ребёнка: Язепчик Федор

Малая Быховщина, Беларусь
Смерть
1950
Малая Быховщина, Беларусь
Похороны
Неизвестно
Малая Быховщина, Беларусь

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