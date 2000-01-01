Гусев Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Гусев Василий Михайлович
Мать: Гусева Любовь Степановна
Рождение ребёнка
17.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Беларусь
Рождение ребёнка
22.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижегородская обл, п. Сосновское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Образование
Неизвестно
Селитьбенская школа
Смерть
Неизвестно