Гусев Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Михаил Васильевич

Гусев Михаил Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Гусев Василий Михайлович

Мать: Гусева Любовь Степановна

Рождение ребёнка
17.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Беларусь
Рождение ребёнка
22.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижегородская обл, п. Сосновское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Образование
Неизвестно
Селитьбенская школа
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close