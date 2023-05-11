Степченко Федор Косьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепченко Федор Косьмич

Степченко Федор Косьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степченко Косьма Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Степченко Иван Федорович

Мать ребёнка: Степченко Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
15.05.1901

Дочь: Разумных Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Степченко Евдокия Яковлевна

Стариково, Сумська область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Степченко Иоанн Федорович

Мать ребёнка: Степченко Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
27.03.1909

Дочь: Степченко Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Степченко Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Степченко Иосиф Федорович

Мать ребёнка: Степченко Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степченко Надежда

Мать ребёнка: Степченко Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степченко Мария

Мать ребёнка: Степченко Евдокия Яковлевна

Смерть
Неизвестно