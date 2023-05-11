Степченко Федор Косьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степченко Косьма Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Степченко Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
15.05.1901
Дочь: Разумных Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Степченко Евдокия Яковлевна
Стариково, Сумська область
Рождение ребёнка
1907
Сын: Степченко Иоанн Федорович
Мать ребёнка: Степченко Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
27.03.1909
Дочь: Степченко Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Степченко Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Степченко Иосиф Федорович
Мать ребёнка: Степченко Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степченко Надежда
Мать ребёнка: Степченко Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степченко Мария
Мать ребёнка: Степченко Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно