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Добронравов Иван Маркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Добронравов Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1872

Сын: Добронравов Василий Иванович

Мать ребёнка: Добронравова Наталья Макаровна

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.07.1874

Дочь: Грязева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Добронравова Наталья Макаровна

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
В семье Ивана Добронравова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добронравова Наталья Макаровна

Работа или профессия
Неизвестно
Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Между 1897 и 1901 заведующий военно-конным участком в Пригородней волости, с 1885г.член городской управы с содержанием в 900 р.
Смерть
Неизвестно
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