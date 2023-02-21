Добронравов Иван Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Добронравов Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1872
Сын: Добронравов Василий Иванович
Мать ребёнка: Добронравова Наталья Макаровна
Рождение ребёнка
08.07.1874
Дочь: Грязева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Добронравова Наталья Макаровна
В семье Ивана Добронравова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Между 1897 и 1901 заведующий военно-конным участком в Пригородней волости, с 1885г.член городской управы с содержанием в 900 р.
Смерть
Неизвестно