Никифорова (Белоцерковец) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Белоцерковец) Людмила Ивановна

Место рождения

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1949

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Белоцерковец Иван Иванович

Мать: Белоцерковец (Никитина) Валентина Петровна

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Денис Анатольевич

Отец ребёнка: Никифоров Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Анатолий

Рождение ребёнка
1972

Дочь: (Никифорова) Оксана Анатольевна

Отец ребёнка: Никифоров Анатолий

Смерть
2016
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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