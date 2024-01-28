Никифорова (Белоцерковец) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения1949
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Денис Анатольевич
Отец ребёнка: Никифоров Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифоров Анатолий
Рождение ребёнка
1972
Дочь: (Никифорова) Оксана Анатольевна
Отец ребёнка: Никифоров Анатолий
Смерть
2016
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)