Мочалин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мочалин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Эйвозова Валентина

Мать ребёнка: Мочалина Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мочалин Александр

Мать ребёнка: Мочалина Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мочалин Анатолий

Мать ребёнка: Мочалина Антонина

Смерть
1991
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