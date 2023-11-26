Мочалин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Эйвозова Валентина
Мать ребёнка: Мочалина Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мочалин Александр
Мать ребёнка: Мочалина Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мочалин Анатолий
Мать ребёнка: Мочалина Антонина
Смерть
1991