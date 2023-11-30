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Журавлев Иван Поликарпович

Место рождения

Максаково, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

14.10.1906 ст.

Дата смерти

10.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906 ст.

Отец: Журавлев Поликарп Осипович

Мать: Журавлева Агрипена (Агрофена) Ивановна

Максаково, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Евлампия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.02.1944
Кострони, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Причина смерти: убит в бою | Ленинградская обл., Оредежский р-н, д. Костронь
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