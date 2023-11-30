Журавлев Иван Поликарпович
Место рождения
Дата рождения14.10.1906 ст.
Дата смерти10.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.02.1944
Кострони, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Причина смерти: убит в бою | Ленинградская обл., Оредежский р-н, д. Костронь